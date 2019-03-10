دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper طائرة تركية تتعرَّض لاضطرابات جوية.. وإصابة عشرات الركاب

أصيب العشرات من ركاب طائرة ركاب تركية، مساء السبت، عقب تعرض رحلتها المغادرة من إسطنبول إلى نيويورك لاضطرابات شديدة. وفقًا للسلطات المحلية.

وذكرت دائرة الإطفاء في نيويورك في تغريدة على تويتر أنَّ 29 شخصًا يخضعون للعلاج في مطار جون كينيدي، بعد أن هبطت الطائرة بأمان، ولا توجد إصابات مهددة الحياة.

وقالت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية: إنَّ الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، من طراز بوينج 777، وكان على متنها 326 راكبًا و21 من أفراد الطاقم، تعرضت للاضطرابات فوق منطقة نيو إنجلاند.

وفي فبراير المنصرم، اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، تحمل نحو 240 راكبًا، للهبوط اضطراريًا، بعد حدوث صدع في نافذة قمرة القيادة.

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وقام طيارا الرحلة رقم «TK706» المتجهة من إسطنبول إلى العاصمة الأفغانية كابول، بالهبوط في مدينة طرابزون التركية المطلة على البحر الأسود، بعد تصدّع نافذة قمرة القيادة أثناء تحليقها فوق تركمانستان.

ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن حاكم طرابزون قوله: إن الطيارين هبطا بالطائرة في مطار المدينة في الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات وسط الركاب وطاقم الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنَّ نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الأفغاني، إدريس زمان كان من بين الركاب الـ239.

وقد أرسلت الخطوط الجوية التركية طائرة أخرى لنقل الركاب إلى كابول؛ حيث تَمَّ إصلاح نافذة طائرة إيرباص A330-300.