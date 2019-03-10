قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أميركي بموسكو!

دبي - بواسطة محمد فارس استغرب موظفو الأمن في أهم مطار بروسيا من وجود قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الاميركية في العاصمة الروسية، بينما كان يستعد لاستقلال طائرة متجهة إلى نيويورك. فما الذي دفع الدبلوماسي الأميركي لحمل قذيفة؟ © picture-alliance/dpa/U. Anspach Provided by Deutsche Welle

أعلنت السلطات الروسية عثورها اليوم (9 مارس/ آذار 2019) على قذيفة هاون لا تحتوي على مواد متفجرة في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الاميركية في العاصمة الروسية، بينما كان يستعد لاستقلال طائرة من مطار موسكو متجهة إلى نيويورك.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن عناصر الأمن عند مدخل مطار شيريميتييفو- الأهم في البلاد - في موسكو "كشفوا وجود جسم معدني يشبه قذيفة هاون داخل حقيبة تابعة لموظف في سفارة الولايات المتحدة".

وأضاف المصدر نفسه أن "خبراء المتفجرات أكدوا أنها بالفعل قذيفة هاون مجهزة بصاعق ولكن من دون مواد متفجرة"، واصفا الحادث بـ"الاستفزاز".

وتابع بيان الخارجية الروسية "يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار فعالية الإجراءات الامنية لروسيا، ليس من الخارج فحسب عبر شن هجمات استفزازية بواسطة سفن حربية وطائرات على مقربة من حدودنا، بل أيضا من الداخل وعبر موظفين في سفارتها".

Advertisements

وأوضحت الخارجية الروسية أيضا أن الدبلوماسي الأميركي يقيم علاقات مع الجيش الاميركي وأكدت أنه نقل القذيفة لـ"ضمها إلى مجموعته الشخصية".

ولم يتمكن الدبلوماسي الاميركي من استقلال الطائرة المتجهة إلى نيويورك، وسمح له بالمغادرة في رحلة أخرى ... ولكن من دون القذيفة.

وقالت روسيا إنها أبلغت السفارة الاميركية في موسكو بالواقعة وتنتظر ايضاحات.

م.م/ ع.خ (أ ف ب)