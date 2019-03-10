شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اتفاقية إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر بدلتا النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويهدف المشروع - حسب التقرير البرلمانى - إلى إزالة الملوثات من مصرف (كيتشنر) فى منطقة دلتا النيل فى مصر، من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياة الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة وتأهيل البنية التحتية للمصرف.

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وتأتي الإتفاقية في إطار إهتمام الدولة بالتخلص الأمن من مياة الصرف الصحي بالمناطق الريفية ضمن الخطة القومية لمعالجة مشكلة الصرف الصحى بالريف بحلول عام 2030، لاسيما وأن هناك قرى غير مخدومة بمشروعات الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى التخلص من كميات هائلة من مياة الصرف غير المعالجة في المصارف والترع فضلا عما يسببة ذلك من تلوث فإته يشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة، مما يستلزم العمل على وضع أوليات لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للمناطق التى تمثل مصدراً لتلوث المجارى المائية كأولوية أولى فى تنفيذ المشروعات.

وفي هذا الصدد وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في لوكسمبورج بتاريخ 16 اكتوبر 2018 اتفاقاً حكومياً بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر وذلك بقرض تبلغ قيمتة 213 مليون و900 ألف يورو.