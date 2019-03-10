"التعليم" تُوزع شرائح محمول لـ"التابلت" على طلاب أول ثانوي.. اليوم​

كتبت- ياسمين محمد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن الوزارة ستقوم بتوزيع شرائح محمول (Data) بدءًا من اليوم الأحد لكل الطلاب الذين حصلوا على التابلت.

وأكد شوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، مساء السبت، أنه سوف يكون امتحان ٢٤ مارس "التدريبي" متاحاً إلكترونياً للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة سواءً كانت هناك بنية تحتية معلوماتية في المدرسة أم لم تكن موجودة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل ليل نهار لإنجاز طفرة كبرى في جودة التعليم المصري منذ عامين.. قائلا " لقد أوفيت بكل ما وعدت به، رغم كثرة التشكيك والتكرار...