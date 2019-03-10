"ميل أونلاين": توقيف ممرضة عالم فيزياء بريطاني بعد اتهامها بسوء السلوك

ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" أن "الجهات الطبية البريطانية المتخصصة أوقفت ممرضة كانت تقوم على رعاية عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ طوال 15 عاما، وعرضت أمام محكمة خاصة سرية".

وأشارت الصحيفة الى أنه "وبحسب التقارير فإن إيقاف الممرضة بارتيشيا داودي، البالغة من العمر 61 عاما، جاء على خلفية شكوى من أسرة ستيفن هوكينغ بشـأن "سوء سلوك بشأن رعايتها له"، لافتة الى أنه "لم يكشف بعد عن أي تفاصيل بشأن القضية وطبيعة التهم ضد داودي، كما لم يسمح لوسائل الإعلام والعامة من الاطلاع على تفاصيل القضية، وسط مخاوف تتعلق بالتحول إلى ما يعرف "العدالة السرية"، مضيفة: "بسبب طبيعة الاتهامات" الموجهة لداودي و"خطورتها"، فقد أوقف مجلس التمريض البريطاني الممرضة عندما ظهرت معلومات بشأن الشكوى الموجهة ضدها".

ولفتت الصحيفة الى أن "المحكمة السرية المنعقدة حاليا، ستقرر وجلسات الاستماع إلى داودي، مصير الممرضة التي رافقت المريض العبقري 15 عاما، ومن غير المحتمل أن يتم الكشف عن طبيعة التهم الموجهة إليها"، مشيرة الى أن "التقارير كشفت أن الممرضة، وهي من مدينة إبسويتش، توقفت عن رعاية هوكينغ قبل عامين من وفاته في آذار الماضي عن عمر ناهز 76 عاما".