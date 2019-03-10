مسؤول بريطاني: محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي مستمرة حتى التصويت

أعلن رئيس حزب المحافظين البريطاني، راندون لويس، أن "المحادثات لإتمام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مشيرة الى أن "الحكومة لن تقبل أي اتفاق يقوض وحدة المملكة المتحدة".

وحث لويس عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" المشرعين على "دعم الاتفاق في التصويت المصيري يوم الثلاثاء، أو مواجهة إمكانية خروج قاس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أو عدم المغادرة على الإطلاق"، لافتا الى أن "المشرعين أمامهم قرار مصيري للغاية ليتخذوه. الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كذلك"."إننا سنقوم بهذا التصويت يوم الثلاثاء. وإننا نريد أن نفوز في هذا التصويت".

وأضاف: "إذا لم نفعلها يوم الثلاثاء، فإنه لا أحد يعلم إلى أين سوف ينتهي الأمر، ما إذا كان سينتهي بخروج قاس من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ولكن البرلمان أيضا يخاطر بأن ينتهي الأمر بدون خروج من الاتحاد الأوروبي مطلقًا".