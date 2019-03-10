مسؤول صيني: نعمل مع أميركا ليلا نهارا للتوصل لاتفاق تجاري يحقق مصالح الجانبين

أعلن نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو وين إن الصين والولايات المتحدة ما زالتا تعملان ليلا ونهارا للتوصل لاتفاق تجاري يحقق مصالح الجانبين وآمال العالم، بما في ذلك إلغاء التعريفات الجمركية التي فرضها كل جانب على الآخر.

وذكر وانغ خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أنه متفائل بشأن المفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن أي آلية تجارية يتم التوصل إليها يجب أن تقوم على المساواة وأن تكون عادلة.