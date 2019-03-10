مقتل 60 مسلحا من عناصر طالبان في أفغانستان خلال 24 ساعة

قتل 60 مسلحا من "طالبان" جراء عمليات متفرقة خاضتها القوات الخاصة الأفغانية وبسبب غارات جوية شنت في مخلتف مناطق أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية. هذا وخاضت القوات الخاصة الأفغانية أيضا عملية استهدفت مخبأ للأسلحة في مديرية أحمد آباد بولاية بكتيكا، حيث تم العثور على لغم مغناطيسي ومواد مخصصة لصنع قنابل وألغام، تم إخراجها من المخبأ وتدميرها، وذلك لمنع استخدامها في قرية مجاورة وتفاديا لجرح مدنيين.

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