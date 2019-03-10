أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في حديث لوكالة "رويترز" أن "الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام، ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في نيسان"، مشيرا الى أنه "من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط نحو 15 مليون برميل يوميا".
وقال الفالح "لو نظرتم لفنزويلا وحدها ستشعرون بفزع، وإذا نظرتم للولايات المتحدة ستقولون إن العالم يعج بالنفط. عليكم النظر إلى السوق ككل .نعتقد أن الطلب في 2019 قوي تماما بشكل فعلي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على النفط سيزيد نحو 15مليون برميل يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.