وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على النفط سيزيد نحو 15مليون برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في حديث لوكالة "رويترز" أن "الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام، ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في نيسان"، مشيرا الى أنه "من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط نحو 15 مليون برميل يوميا".

وقال الفالح "لو نظرتم لفنزويلا وحدها ستشعرون بفزع، وإذا نظرتم للولايات المتحدة ستقولون إن العالم يعج بالنفط. عليكم النظر إلى السوق ككل .نعتقد أن الطلب في 2019 قوي تماما بشكل فعلي".