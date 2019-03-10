الإندبندنت أون صانداي: غويد كان مخطئا برفضه عودة شميمة بيغوم إلى بريطانيا

أشارت صحيفة "الإندبندنت أون صانداي" البريطانية في تقرير حول تعامل وزير الداخلية البريطانية ساجد غويد مع ملف البريطانية التي هربت للانضمام لتنظيم داعش شميمة بيغوم، إلى انها لا تستطيع أن تحمل جويد مسؤولية وفاة جراح، طفل شميمة، لأنها لم تطلع على حقيقة ما أصاب الرضيع ولا مدى إمكانية استمراره على قيد الحياة لو كان قد انتقل للعيش في بريطانيا.

وأضافت الجريدة ان "ما يمكن أن نقوله هو إن ساجد غويد كان مخطئا برفضه عودة شميمة بيغوم إلى بريطانيا، ويبدو أن قراره كان بدافع طموحه السياسي في أن يخلف تيريزا ماي في رئاسة الوزراء أكثر من كونه مدفوعا بالالتزام بالقوانين الدولية".

ورأت ان "قرار غويد رفض عودة بيغوم إلى بريطانيا لأنها كانت مستحقة للجنسية في بنغلاديش يعد أمرا انتهازيا وانهارت حجته خلال ساعات بعدما رفضت بنغلاديش الاضطلاع بمسؤوليتها فيما يخص شميمة بيغوم لأنها لم تقم حتى بزيارتها ولو مرة واحدة". واعتبرت ان "قرار غويد يعد سابقة خطيرة لأنه سيسمح للحكومة البريطانية باعتبار أي مواطن يحمل جنسية أخرى أو ولد أحد أبويه في دولة أخرى مواطنا من الدرجة الثانية ويمكن معاملته بطريقة مختلفة عن أي مواطن بريطاني لا يرتبط بأي دولة أخرى".