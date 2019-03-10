وفد نيابي غادر للرباط للمشاركة بمؤتمر منظمة التعاون الاسلامي

علمت "النشرة" أن "وفدا نيابيا ضم النائبين قاسم هاشم وايهاب حمادة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر غادر اليوم الى الرباط عاصمة المغرب للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لبرلمانات منظمة التعاون الاسلامي".

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