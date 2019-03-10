طريق كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة والطريق إلى مراكز التزلج في كفرذبيان سالكة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطريق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة امام جميع المركبات، وطريق كفردبيان حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، كما ان طريق الزعرور سالكة الى مراكز التزلج أمام جميع المركبات حالياً

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