أدرعي يحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "طائراتنا أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية من بينها أهداف داخل مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة بالاضافة الى قطعتيْن بحريتين تابعتين لحماس وذلك ردًّا على اطلاق قذيفة صاروخية ومواصلة النشاطات الإرهابية المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل".
وشدد على انه "ننظر ببالغ الخطورة الى كل محاولة للمساس بمواطني إسرائيل وسنواصل العمل بحزم ضد هذه النشاطات الإرهابية"، محملا حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.
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