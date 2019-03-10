مقتل وإصابة 22 شخصاً بإطلاق نار داخل مقهى في المكسيك

قال مكتب تابع للنائب العام في المكسيك إن 15 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار داخل مقهى في الساعات الأولى من صباح السبت بولاية جواناخواتو التي تعاني من انتشار أعمال العنف.

ولم يتضح بعد الجهة المنفذة للهجوم، وذكرت وسائل الإعلام أنه قبل شروق الشمس، وصل رجال مسلحون في ثلاث عربات فان إلى المقهى في مدينة سالامانكا واقتحموها ثم فتحوا النار.

وسرقت عصابات مسلحة كميات كبيرة من النفط من منشأة التكرير بالمدينة، وقبل أيام، أمر رئيس البلاد اندريس مانويل لوبيز أوبرادور بحملة واسعة للقبض على زعيم العصابات المحلي خوسيه انطونيو ييبث المعروف باسم "إل مارو".

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