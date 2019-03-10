بطولة إيطاليا: بيونتيك يقود ميلان لمواصلة انتصاراته

مهاجم ميلان الدولي البولندي كريستوف بيونتيك يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى كييفو فيرونا (2-1) في الدوري الإيطالي في 9 آذار/مارس 2019.

قاد المهاجم الدولي البولندي كريستوف بيونتيك فريقه ميلان إلى مواصلة انتصاراته المتتالية بتسجيله هدف الفوز على مضيفه كييفو صاحب المركز الأخير 2-1 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان ميلان البادئ بالتسجيل عبر لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني لوكاس بيليا من ركلة حرة مباشرة انبرى لها بيمناه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (31).

وهو الهدف الثاني لبيليا بألوان ميلان منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من لاتسيو الصيف قبل الماضي والأول منذ شباط/فبراير من العام الماضي.

وطرد مدرب ميلان جينارو غاتوزو بكثر احتجاجاته على الحكم عقب خطأ بحق لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا.

وأدرك لاعب الوسط الفنلندي برباريم هيتيماي التعادل بعد 10 دقائق بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الإسباني مهدي ليريس (41).

ومنح بيونتيك التقدم لميلان عندما تابع بيمناه من مسافة قريبة كرة رأسية للإسباني صامويل كاستييخو بعد تمريرة عرضية من التركي هاكان جالهان اوغلو بديل باكيتا (57).

ورفع بيونتيك رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم ولحق بمتصدري لائحة الهدافين مهاجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب وسط سمبدوريا المخضرم فابيو كوالياريلا.

وهو الفوز الخامس تواليا لميلان والسابع في مبارياته العشر الأخيرة التي لم يذق طعم الخسارة فعزز حظوظه في حجز بطاقة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وموقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق 5 نقاط خلف نابولي الثاني والذي يحل ضيفا على ساسوولو الأحد، وبفارق 4 نقاط أمام جاره إنتر ميلان الذي يستضيف سبال السادس عشر غدا أيضا، علما بأن المرحلة المقبلة ستشهد "دربي الغضب" بين قطبي ميلانو على ملعب سان سيرو.

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وكان إنتر حسم مباراة الذهاب بهدف لمهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة لاثانية من الوقت بدل الضائع.

في المقابل، مني كييفو فيرونا بخسارته الثانية تواليا والسادسة في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الأخير.

وحقق بارما فوزا صعبا على ضيفه جنوى بهدف وحيد سجله السلوفاكي يوراي كوتشكا في الدقيقة 78.

ووضع بارما حدا لنتائجه السلبية في الآونة الأخيرة وحقق فوزه التاسع هذا الموسم والأول منذ تغلبه على مضيفه أودينيزي 2-1 في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.

وصعد بارما إلى المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط أمام جنوى الذي تراجع إلى المركز الثالث عشر.

ويلعب الأحد أيضا بولونيا مع كالياري، وسمبدوريا مع اتالانتا، وفروزينوني مع تورينو، وفيورنتينا مع لاتسيو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء روما مع امبولي.