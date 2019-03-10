حالة الطقس: مشمسة وصافية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافيًا، ولطيفًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الإثنين، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافيًا، ولطيفًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتعاود درجات الحرارة الارتفاع قليلًا، بعد غدٍ، الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويسود جو لطيف بينما تغطي السماء كميات من الغيوم الريشية العالية الرياح تكون شرفية خفيفة السرعة.