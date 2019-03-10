الاحتلال يغير على مواقع في قطاع غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدف طائرات حربية إسرائيليّة، فجر اليوم، السبت، عدّة أهداف في قطاع غزّة، ردًا على إطلاق قذيفة الليلة الماضية سقطت في منطقة مفتوحةٍ قرب أشكول.

وقال جيش الاحتلال إن الطائرات استهدفت "عدّة أهداف داخل مجمّع عسكري لحركة حماس شماليّ القطاع، بالإضافة إلى معدّات بحرية تابعة للحركة".

في حين تحدّثت مواقع محليّة في قطاع غزّة أن القصف استهدف موقع "عسقلان" العسكري شماليّ القطاع، ومقرّ نقابة الصيادين موقع البحريّة جنوب غرب دير البلح بعدّة غارات متتالية.

ولم تقع أيّة إصابات في القطاع جرّاء غارات الاحتلال.

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وعند التاسعة إلا ربعًا من مساء أمس، السبت، سقطت قذيفة أطلقت من قطاع غزّة في منطقة مفتوحة قرب أشكول، لم تسفر عن خسائر أو أضرار، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال اعتراضه طائرة من دون طيّار انطلقت من قطاع غزة، اشتبه الاحتلال أنها تحوي متفجّرات.

كما زعم الاحتلال سقوط رأس قذيفة مربوط بمجموعة من البالونات، في حرش بالقرب من "سدوت نيغيف"، حيث قام خبراء المتفجرات بتفكيك رأس القذيفة التي رجّحوا بأنها من طراز "آر.بي.جي".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في الأيام الأخيرة سلسلة غارات على مواقع للفصائل في قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صاروخية على مواقع للمقاومة شمال القطاع، وذلك بحجة إطلاق البالونات الحارقة على جنوب البلاد.