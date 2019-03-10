الشرق الأوسط: ساترفيلد أكد أن العقوبات على إيران وحزب الله حققت نتائج كبيرة

كشفت مصادر مقربة من القيادات اللبنانية التي التقت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "ساترفيلد أكد لهم أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ومن خلالها على "حزب الله" حققت نتائج كبيرة لم تكن الإدارة الأميركية تتوقعها بهذه السرعة"، مشيرة الى أن "ساترفيلد تحدث بصراحة عن حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان من جراء هذه العقوبات وتحييده عن أضرارها ليكون في وسعه المضي في التحضير لكل ما هو مطلوب منه للإفادة من المقررات التي صدرت عن مؤتمر "سيدر" لمساعدته للنهوض تدريجياً من أزماته الاقتصادية والمالية".

ولفتت إلى أن "ساترفيلد أبلغ هذه القيادات أن واشنطن ليست في وارد إقحام لبنان كله في هذه العقوبات لئلا يدفع أثمان عدم التفريق بين "حزب الله" ولبنان الذي يجب ألا يتحمل مسؤولية بالنيابة عن غيره، وإن كان على الحكومة اللبنانية أن تتجنب إفادة الحزب من المال العام من خلال مشاركته في الحكومة بعدد من الوزراء للالتفاف على العقوبات"، مبينة أن "ساترفيلد أوحى بأن العقوبات على إيران و"حزب الله" إلى تصاعد وأن واشنطن تخوض معركتها ضد طهران على مستوى الإقليم لدفعها إلى الانكفاء إلى الداخل لوقف زعزعتها للاستقرار في المنطقة وتدخّلها في شؤون دول الجوار".

ونقلت المصادر عن ساترفيلد، اشارته الى أن "واشنطن حريصة على تحقيق التوازن داخل لبنان وضرورة تحييده عن النزاعات في المنطقة، وبالتالي لن تطلق أحكامها على النيات وإنما ستراقب كل خطوة تقوم بها الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه". كما نقلت المصادر عن ساترفيلد قوله إن و"اشنطن لن تبادر، بحسب ما كانت أعلنت في السابق، إلى سحب قواتها الموجودة في شمال سوريا، وما يحصل الآن ليس أبعد من إعادة تموضع وانتشار هذه القوات لأن هناك ضرورة لعدم إخلاء هذه المنطقة".