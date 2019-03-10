مصادر القوات للشرق الأوسط: لا يمكن إحياء المجلس الأعلى اللبناني السوري

لفتت مصادر حزب "القوات اللبنانية" عبر صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "المجلس الأعلى اللبناني- السوري أنشئ في مرحلة الاحتلال والوصاية السورية يُعتبر باطلا وهو أصبح لزوم ما لا يلزم خاصة بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين"، داعية إلى "إبقاء العلاقات بالمرحلة الراهنة بين لبنان وسوريا بحدودها الدنيا، إذ لا يمكن إحياء هذا المجلس أو استعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق، قبل استعادتها مقعدها في جامعة الدول العربية ورفع الحظر عنها، وإلا نكون نضع أنفسنا في مواجهة مع المجتمعين العربي والدولي".

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