مصادر الاشتراكي للشرق الأوسط: النظام السوري يحاول التغلغل في لبنان

اعتبرت مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي" عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "النظام السوري يحاول بوضوح التغلغل مجددا في الساحة السياسية اللبنانية، إن كان عبر اللعب على الوتر الطائفي حتى من داخل الطوائف أو من خلال ملف النازحين عبر محاولة فرض شروطه واستدعاء وزراء لبنانيين إلى دمشق، وصولا لإحياء مؤسسات مضى عليها الزمن كالمجلس الأعلى اللبناني السوري"، مشددة على أن "اللبنانيين لن يفرطوا في التضحيات الكبيرة التي بذلوها ولن يقبلوا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

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