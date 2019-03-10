مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة في اقليم ميتا في كولومبيا

اكد مصدر الكولومبية إن "14 شخصا لاقوا حتفهم في تحطم طائرة في إقليم ميتا في كولومبيا".
وأكدت إدارة الطيران المدني في بيان عدم وجود ناجين في الحادث، الذي وقع بعد أن أرسلت الطائرة وهي من طراز دي سي-3 إشارة استغاثة، لكنها قالت إن العمل جاري لتحديد هوية الضحايا وأعدادهم، ومعرفة أسباب الحادث.
ولفتت الإدارة الى إن "الطائرة كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط كولومبيا"، مشيرة الى أن "الطائرة تحطمت في منتصف الرحلة تقريبا أثناء تحليقها فوق بلدية سان كارلوس دي جوارو في إقليم ميتا".
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