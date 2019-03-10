نجار: السجال حول جدوى المجلس الأعلى اللبناني- السوري قديم جديد

لفتالوزير السابق إبراهيم نجار، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "السجال حول جدوى المجلس الأعلى اللبناني- السوري، قديم جديد إلا أن ما يمكن تأكيده هو أن إعادة أحيائه راهنا، تتزامن مع اتساع حقل التحرك السوري في لبنان"، لافتا إلى أن ما يحصل "دليل واضح على محاولة سوريا استعادة نشاطها السياسي المباشر في لبنان بعدما كان هذا النشاط في السنوات القليلة الماضية يتم عبر حزب الله".

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