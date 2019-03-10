قوى الامن: تدابير سير على جادة الرئيس صائب سلام - بيروت بسبب الاشغال

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن "احدى الشركات المتعهدة ستقوم بتأهيل الجزيرة الوسطية على جادة الرئيس صائب سلام، ابتداء من تقاطع كرامي سلام في عين التينه_ اوجيه لبنان، وذلك اعتبارا من الساعة 7 من تاريخ 10/3/2019 ولمدة يومين وستؤدي هذه الاعمال الى تضييق الطريق في المحلة".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للإزدحام".
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