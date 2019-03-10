اصابة 29 شخصا خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار جون إف كنيدي

أفادت وكالة "رويترز" بأن 29 شخصا أصيبوا بسبب اضطرابات جوية خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار جون إف.كنيدي الدولي. وكانت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك قد قالت في بادئ الأمر إنها عالجت 32 راكبا من "إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم" في المطار ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29 .

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