بولتون: الفنزويليون ما زالوا ينزلون إلى الشارع رغم انقطاع الكهرباء

هاجم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلا: "رغم انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، وزيادة القمع ونقص وسائل المواصلات، وإغلاق الإنترنت، مازال الفنزويليين ينزلون إلى الشوارع".

ولفت إلى ان "المتظاهرين يواصلون احتجاجاتهم مع خوان غوايدو، احتجاجا على تمسك مادورو بالسلطة".

ونشر بولتون صورة زعيم المعارضة خوان غوايدو، خلال وجوده وسط المحتجين.