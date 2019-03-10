استقالة وزير الصحة التونسي على خلفية وفاة 11 رضيعا

لفت الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الى إن "استقالته جاءت على خلفية وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى "وسيلة بورقيبة" بالرابطة بالعاصمة الجزائرية".
وينتمي الشريف لحركة مشروع تونس إذ نوه مرزوق في تصريحات صحفية بقرار الاستقالة التي وصفها بـ "الشجاع" معتبرا انه غير مسؤول مباشرة عن الكارثة.
وكشفت وزارة الصحة أن "الوفيات يرجح أن تكون بسبب "تعفنات في الدم تسببت في هبوط الدورة الدموية"، وقد تم رفع عينات لتحديد نوعية ومصدر التعفنات".
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