دعا زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو إلى مسيرة وطنيّة في كاراكاس، مشيرا الى أنه لا يستبعد في الوقت نفسه حصول تدخّل عسكري في فنزويلا.
وأعلن أنه سيبدأ جولة في أنحاء البلاد قبل أن يقود مسيرة في العاصمة، لافتا الى أنه "بعد انتهاء هذه الجولة، سنُعلن التاريخ الذي سنسير فيه جميعًا في كاراكاس".
كما كرّر غوايدو استعداده للسّماح بتدخّل عسكري أجنبي. وقال "المادّة 187، عندما يحين الوقت"، في إشارة منه إلى الدّستور الذي يسمح بـ"مهمّات عسكريّة فنزويليّة في الخارج، أو بمهمّات عسكريّة أجنبيّة" في الداخل الفنزويلي.
وشدّد غوايدو على أنّ "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة، ونحن نقول ذلك بشكل مسؤول"، داعياً مؤيّديه إلى عدم الاستسلام "لليأس والإحباط".
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو يدعو إلى مسيرة في كاراكاس: لا استبعد تدخلاً عسكرياً خارجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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