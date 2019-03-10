وفاة 15 مريضاً جراء انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا

أعلن فرانسيسكو فالنسيا الذي يرأس مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحّية في فنزويلا، "أنناسجّلنا 15 حالة وفاة، بسبب نقص الغسيل الكلوي. تسع من حالات الوفاة هذه مسجّلة في ولاية زوليا، واثنتان في ولاية تروخيو، وأربع حالات في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس"، مشيرا الى أن"حالة الأشخاص الذين يُعانون الفشل الكلوي صعبة للغاية، حرجة. نحن نتحدّث عن توقّف 95 في المئة من وحدات غسيل الكلى والتي يُمكن أن تصل الآن إلى 100 في المئة بسبب انقطاع الكهرباء".

ولفت فالنسيا في حديث لوكالة "فرانس برس" الى أنّ "وحدات غسيل الكلى القليلة التي توجد فيها مولّدات كهربائيّة، أصبح من الصعب إعادة تشغيلها بسبب نقص الوقود".