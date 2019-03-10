روحاني يطلب من حكومة باكستان اتخاذ اجراءات رادعة ضد الجماعات المسلحة

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الحكومة الباكستانية بتنفيذ عمليات رادعة ضد الجماعات المسلحة الناشطة في أراضي بلاده. وأشار روحاني في مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى ضرورة عدم السماح لطرف آخر بالمساس بالعلاقات بين الدولتين، قائلا: "يجب ألا نسمح لعقود من الصداقة والأخوة بين البلدين أن تتأثر بتصرفات الزمر الإرهابية التي نعرف نحن وأنتم من يمولها ويسلحها".
وأكّد روحاني أن بلاده على دراية تامة حول أماكن تواجد المسلحين الذين يتخذون الأراضي الباكستانية منطلقا لشن هجمات ضد إيران،.وأشار إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة طهران وإسلام آباد والمنطقة عموما على حد سواء، ومن شأنه الإضرار بالعلاقات بين البلدين. مضيفا ان "ننتظر من إسلام آباد القيام بعمليات حاسمة ضد هؤلاء الإرهابيين"
وأبدى روحاني استعداد الجمهورية الإسلامية التام للتعاون مع الجيش والحكومة الباكستانية في محاربة الإرهاب.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، حسب وكالة "فارس"، عن أمله في زيارة طهران قريبا، متعهدا ببذل قصارى الجهود لاستئصال الإرهاب في أراضي بلاده.
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