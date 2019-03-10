شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلومات: مواقع التواصل الاجتماعى أرض خصبة لترويج الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال مختار خبير المعلومات، أن الدولة المصرية تتعرض لحملة شرسة من الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لافتا إلى أن الفيسبوك وباقى مواقع التواصل تعد أرض خصبة لاستقبال الشائعات والأكاذيب خاصة وأن حدود مصر ليس حدود أرضية فقط بل هناك حدود الكترونية يجب أن تهتم بها الحكومة وهى تشكل خطرا كبيرا على الدولة المصرية.

أضاف مختار فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن الحكومة عليها أن تحمى الدولة من كم الشائعات التى يحاك ضد البلاد، خاصة وأن هناك دول تخطط ليل نهار لضرب الدولة، مشيرا إلى أن الآية الكريمة رقم 25 من سورة الأنفال تقول:" واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب" صدق الله العظيم وهو ما يتطلب حملة توعية موسعة يشارك فيها رجال الدين.

وطالب "مختار" بسرعة تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الشائعات والأكاذيب فى مصر تضم أربعة تخصصات رئيسية وهى رجل دين متحضر وآخر متخصص فى مجال الإنترنت وثالث طبيب نفسى، بالإضافة إلى فقيه قانونى وتكون مهمتها رصد كل المستحدثات فى الجرائم الإلكترونية،بالإضافة إلى رصد أنواع الشائعات لتنبيه الحكومة بها ووضع آلية فعالة لمواجهتها.

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وأشار خبير المعلومات إلى أن 98% من المواطنين أونلاين عبر الكمبيوتر والهاتف الذكى وغيرها ، مشددا على ضرورة الاستعانة بالشباب الصغير فى مواجهة أخطار مواقع التواصل لأنه أكثر قدرة على فهم عالم الإنترنت وبالتالى ينجح فى مواجهة أخطاره.