شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": زيادة معاشات الأعضاء 550 جنيها خلال أربع سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه تم زيادة المعاشات من 900 جنيه عام 2015 إلى 1450 جنيها عام 2018 خلال الأربع سنوات، مضيفا أن هذه الزيادة لم تحدث فى تاريخ النقابة، وأنه تم أيضا دعم صندوق الطوارئ بمبلغ مليونى جنيه لصرف إعانات الطوارئ للصحفيين.

وأضاف محمد شبانة فى كلمته بتقرير الميزانية العمومية المقرر توزيعه على الجمعية العمومية فى اجتماعها المقرر عقده 15 مارس الجارى، أنه تم ربط ودائع بمبلغ 20 مليون جنيه من الدعم الحكومى الوارد للنقابة خلال هذا العام تدعم فوائدها حساب صندوق إعانات الصحف الحزبية المتعطلة.

وأشار محمد شبانة الى أنه لأول مرة يتم حساب جار له ذلك للوقوف بجانب الصحفيين من الصحف الحزبية والمستقلة والخاصة لصرف إعانات البطالة من فوائد الوديعة التى تبلغ شهريا 236 ألف جنيه وأن قيمة إعانات الصحف المتعطلة هذا العام بلغت مليون و111 ألف جنيه.