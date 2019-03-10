​السودان: محكمة طوارئ تصدر أحكاما بالسجن والجلد على متظاهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (د ب أ):

قضت محكمة طوارئ سودانية يوم السبت بحبس تسع نساء، بينهم طبيبة، لمدة شهر مع عقوبة الجلد عشرين جلدة بتهم تتصل بمشاركتهن في التظاهرات التي اندلعت في العاصمة الخرطوم الخميس الماضي.

وتعد هذه هي السابقة الأولى من نوعها بالحكم على المتظاهرين بالجلد والتي عادة تعد عقوبة لمخالفي قانون النظام العام.

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وأكد محامو الدفاع أن القاضي بمحكمة امتداد الدرجة الثالثة جنوب الخرطوم أوقف تنفيذ حكم الجلد والحبس على النساء التسع لحين الاستئناف الذي سيقدم اليوم الأحد لنقض الحكم.

وأكد المحامون أن المدانات لم يتم اعتقالهن من وسط التظاهرات وإنما تم اعتقال بعضهن من داخل المنازل إبان اندلاع التظاهرات في حي بري في الخرطوم.

وبالإضافة إلي ذلك قال تجمع المحامين الديمقراطيين في بيان صحفي إن القاضي الذي أصدر حكم الحبس والجلد بحق المتظاهرات تراجع عن تنفيذ حكم الجلد على النساء التسع تحت ضغط المحامين اللذين حضروا وقائع المحاكمة وتم إرجاء التنفيذ لحين البت في الاستئناف.