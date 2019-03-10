كلب يهاجم طفل ويشوه وجهه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
عقر كلب طفل يدعي "محمد أحمد سالم"، يبلغ من العمر 3 سنوات، أثناء قيامه بمداعبة كلب بقرية كفر طحا مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية
وأكد أحمد سالم والد الطفل، لمصراوي، أن حالة نجله خطيرة، وجري نقله لمستشفى بنها الجامعى، موضحا أن نجله حاليا فى انتظار إجراء عمليات التجميل ويحتاج إلى كميات دم (a- ).
من جانبه قال مصدر بمستشفى بنها الجامعى، إن إدارة الطوارئ بالمستشفى استقبلت الطفل محمد أحمد سالم، مصاب بتشوه كبير بالوجه إثر افتراس كلب له أثناء قيام والدته بتقديم الطعام له، وقيام الطفل بمداعبته فقام بافتراسه.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى إثبات حالة الطفل بنقطة المستشفى، وإخطار مستشفى الحميات ببنها، وإعطاء الطفل مصل على إثر ما تعرض له من افتراس وعقر.
وأشار المصدر إلى أنه جري توفير الدم اللازم للطفل وأنه سيتم إعداده من أجل الدخول لغرفة العمليات.
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