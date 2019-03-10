​جدل في ألمانيا بعد وفاة شابة طعنًا بالسكين على يد صديقها التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - فورمس/ ماينز- (د ب أ):
تسببت وفاة امرأة 21 عاما، في الحادية والعشرين على يد صديقها وهو طالب لجوء من تونس، طعنا بسكين، في إثارة الرأي العام في مدينة فورمس الألمانية.
وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم السبت أنه لم تتوافر معلومات جديدة بشأن الحادث إلى الآن.
وقال متحدث باسم الشرطة إنها اتخذت إجراءات لحماية رئيس المدينة ميشائيل كيسل بسبب تهديدات وصلته بالقتل.
كان كيسل، أعرب عن رأيه في الحادثة علانية ودعا إلى التكاتف.
كانت وسائل إعلام ألمانية نشرت تقارير عن الحادث.
ونظم ذوو القتيلة وأصدقاؤها مسيرة تأبين مساء اليوم السبت.
كانت المرأة قتلت يوم الأربعاء الماضي في بيت والديها بمدينة فورمس.
وتم التحفظ على صديق المرأة داخل الحبس الاحتياطي وهو في الثانية والعشرين من العمر للاشتباه في قيامه بقتلها.
ولم يتبين حتى الآن الدافع وراء الجريمة التي يحتمل أن صديق المرأة وهو من أصل تونسي، قام بها.
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