اتحاد الشغل بتونس يطالب بسرعة كشف ملابسات كارثة وفيات الرضع

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسية في البلاد، الحكومة بالإسراع في كشف ملابسات كارثة وفاة 11 رضيع في مستشفى عام بالرابطة، خلال أقل من 48 ساعة.

وتعيش تونس على وقع الصدمة ومشاعر الغضب عقب الوفاة الجماعية للرضع بمركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بالعاصمة بين يومي الخميس والجمعة.

ودعا الاتحاد إلى "الشفافية والمصارحة والوضوح في التحقيقات الجارية والإسراع بكشف كل ملابسات هذه الكارثة الأولى من نوعها في مستشفياتنا العمومية، وتقديم الحقيقة للشّعب سواء كانت تقصيرا أو خطأ طبيا أو عملا إجراميا".

وكان وزير الصحة قدم استقالته فيما أعلنت النيابة العامة عن التحقيق في الحادثة كما تعهدت رئاسة الحكومة بفتح تحقيق عقب اجتماع طارئ.

ولم تتضح أسباب الوفاة بشكل واضح غير ان وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مصادر طبية "أن الوفيات يرجح أن تكون ناتجة عن تعفنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية".

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وأكدت المعارضة وجود إهمال وتقصير وفساد في المستشفى.

وعلى مدار السنوات الأخيرة شهد القطاع الصحي في تونس سلسلة من حالات الفساد والاخطاء.

كما تضرر القطاع كباقي القطاعات الحكومية جراء الاضرابات والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

وبالإضافة إلى تدني الخدمات وتقادم البنية التحتية، تعاني أقسام في عدة مستشفيات عمومية في الولايات الداخلية من نقص في الاطباء والجراحين وأطباء الاختصاص بسبب موجات الهجرة المتنامية.

وقال الاتحاد إنه "سبق أن دق ناقوس الخطر أمام تردي أوضاع المستشفيات العمومية ودعا إلى التسريع بإنقاذها من سياسة التدمير الممنهج لها منذ عقود".