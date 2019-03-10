وفيات جراء انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا

توفي 15 فنزويليا مصابين بأمراض الكلى بعد عدم تمكنهم من الخضوع لجلسات غسيل الكلى خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، حسب ما ذكرت منظمة غير حكومية السبت.

وقال فرانسيسكو فالنسيا الذي يرأس مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحية، لوكالة فرانس برس "بين الأمس واليوم، سجّلنا 15 حالة وفاة بسبب نقص الغسيل الكلوي. تسع من حالات الوفاة هذه مسجّلة في

ولاية زوليا، واثنتان في ولاية تروخيو، وأربع حالات في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس".

وشهدت فنزويلا، الخميس، انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة "تخريب" في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية يوفر الكثير من الكهرباء للبلاد.

ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا حيث يتداعى الاقتصاد تحت

وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

ويقول المنتقدون إن الفساد وتراجع الاستثمار أسهما في عدم قدرة شبكة الطاقة الكهربائية بالبلاد على العمل في حين يقول مادورو إن الخصوم السياسيين يخلقون تلك المشكلات عن عمد.

وذكرت وسائل إعلام محلية ومستخدمو تويتر أن انقطاع الكهرباء يؤثر على العاصمة كراكاس و15 ولاية من ولايات فنزويلا وعددها 23. ووصف مراسل للتلفزيون الحكومي الأمر بأنه "انقطاع للكهرباء على مستوى البلاد".