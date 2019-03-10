التحالف ينفذ ضربات جوية ضد مليشيات الحوثي بمديرية كُشَر حجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد عن تنفيذ ضربات جوية نوعية استهدفت مليشيات الحوثي بمديرية كشر محافظة حجة.

وقال التحالف، إن مقاتلاته نفذت خلال الساعات الماضية ضربات جوية نوعية لحماية المواطنين اليمنيين في هذه المديرية وقطع طرق إمداد المليشيات الحوثية.

وأضاف في بيان له، أن الضربات تركزت على "جبل طلان"

و"مركز المديرية" و"الزعاكرة" وكذا الإمدادات القادمة من محافظة عمران، مؤكداً سقوط أكثر من 200 قتيل من المتمردين.

ويتعرض أهالي مديرية كشر حجور بمحافظة حجة شمال غربي اليمن لجرائم متنوعة وحصار جائر من قبل المليشيات الحوثية منذ أكثر من 50 يوماً.

وأعلن التحالف في وقت سابق، أن ميليشيات

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الحوثي ارتكبت 65 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة.

وذكر التحالف إن الخروقات الحوثية شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

وأسفرت الخروقات عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين.

وتواصلت المعارك في محافظة حجة غربي اليمن، بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في مديرية كُشر.

وأفاد مراسلنا في وقت سابق، أن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين في بلدة بني سعيد مركز المديرية، الذي يحاول رجال القبائل استعادته، وسط قصف مكثف للحوثيين