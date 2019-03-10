انت الان تتابع «هجوم إلكتروني».. فنزويلا تتهم أمريكا بقطع الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خورخي رودريجز وزير الاتصالات في فنزويلا

قال وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا خورخي رودريجز، إن بلاده سترفع شكوى إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، على خلفية هجمات استهدفت شبكات الكهرباء في البلاد، مضيفًا في تصريحات له اليوم السبت، أن الانقطاع شبه الكامل للكهرباء عن البلاد نتج عن هجوم إلكتروني على محطة «جوري» للطاقة الكهرومائية المسؤولة عن إمداد البلاد بأكثر من 70% من الطاقة الكهربائية، مُتهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم، مشيرا إلى أن وفدا على رأسه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيزور فنزويلا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف وزير الاتصالات والمعلومات: «سنرفع لهم شكوى ليحترم العالم حقوق الإنسان في فنزويلا». وشهدت فنزويلا التي تعاني من الأزمات أمس انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة «تخريب» في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية يوفر الكثير من الكهرباء للبلاد. ويتكرر انقطاع