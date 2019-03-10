انت الان تتابع مبعوث أمريكا بفنزويلا: جوايدو ليس دميتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خوان جوايدو المعارض الفنزويلي

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، «إليوت أبرامز»، إن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، ليس دمية للولايات المتحدة، مشددا على أنه يحظى بدعم واسع في بلاده، مضيفًا في تصريحات له اليوم السبت، أن عودة جوايدو تمثل حدثا مهما في جهوده الرامية إلى استعادة الديمقراطية في بلاده، منوها بأن الاستقبال الحار الذي حظي به من قبل الفنزويليين، والمجتمع الدولي يعد إشارة على الدعم الواسع الذي يتمتع به»، جاء ذلك بعد أن عاد المعارض الفنزويلي إلى العاصمة كراكاس يوم الإثنين الماضي بعد جولته في دول أمريكا الجنوبية، حيث استقبله حشد من مناصريه.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بفنزويلا إليوت أبرامز، أن واشنطن لا تعتزم التدخل عسكريا لحل الأزمة في فنزويلا، لافتا إلى أن بلاده ستستمر في ممارسة الضغوط على كاراكاس دبلوماسيا واقتصاديا. ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن أبرامز قوله، إن بلاده تأمل في استخدام ضغوط سياسية واقتصادية ومالية على فنزويلا، لضمان انتقال

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