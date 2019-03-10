شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المليشيا يغطي «السماوات بالقبوات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زياد عيتاني (بيروت)

جملة تختصر كل خطاب الأمين العام لمليشيا «حزب الله» حسن نصر الله، جملة قال فيها كل ما يريد أن يقوله، حاملة كل الرسائل إلى الداخل والخارج بشكل لا لبس فيه. لقد قال نصر الله إن أحزاب المقاومة حسمت المعركة في العراق وسورية كما حسمتها بشكل كامل في لبنان، والسر في هذه الجملة هو في مقطعها الأخير عندما قال «كما حسمتها في شكل كامل في لبنان»، لقد أراد نصر الله عبر هذه العبارة أن يؤكد للداخل والخارج أن لبنان بات في قبضته، بات أسيراً لمشروعه السياسي الممتد من طهران إلى بيروت.

هي رسالة للداخل وهو يرفع بشكل مواز شعار الحرب على الفساد، حرب بدت في أولى مراحلها أنها كيدية سياسية باستهدافها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة.

Advertisements

نصر الله يريد من الحرب على الفساد أن يغطي «السماوات بالقبوات»، سماوات العودة من سورية خالي الوفاض وقبوات الحصار المالي التي يعاني منها حزبه بفعل العقوبات الأمريكية والغربية. لقد أراد نصر الله من الحرب على الفساد في لبنان أن تكون بديلاً إعلامياً ومادياً له فنراه يدعو للجهاد بالمال كما قال لأنصاره.

هي مرحلة دقيقة يعيشها «حزب الله» وقد جاء خطاب أمينه العام معبراً بشكل دقيق عن أنها مرحلة الحصار والانكفاء، الانكفاء عن كل الساحات العربية التي تمدد إليها في الآونة الأخيرة والحصار في الداخل اللبناني حيث الوضع يقارب الانهيار.

«لقد حسمنا المعركة بشكل كامل في لبنان»، هذا ما قاله نصر الله أو ربما هذا ما يتمناه..ولكن بين ما يتمناه المرء وما هو في أرض الواقع.. خلاف واختلاف كبير.