شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يصعد في الحديدة.. ويرتكب جرائم إبادة في حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

صعدت مليشيا الحوثية أمس (السبت) من قصفها على مواقع الجيش الوطني والأحياء المدنية في شرق وجنوب الحديدة، وأحرقت مصنع «إخوان ثابت» في أعنف هجوم منذ بدء الهدنة نهاية العام الماضي. وكشف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ، أن فرق الرصد تمكنت من تسجيل 65 خرقا للمليشيا الإرهابية في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضيه، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح 12 آخرين.

وقال مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365»، إن اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة قبل الماضية ولا تزال مستمرة حتى اللحظة في شارع الخمسين والمدخل الشرقي للمدينة إثر قصف المليشيات لهناغر مجمع «إخوان ثابت» ما أدى إلى إحراقه بالكامل، وأضاف أن الجيش الوطني تصدى للحوثيين ونفذ هجوما معاكسا ما أجبرهم على الفرار من وراء معسكر الدفاع الساحلي بعد مقتل عدد من المهاجمين الذين لا تزال جثثهم متناثرة في الشوارع. وأفاد المصدر بأن الجيش اليمني تصدى لهجوم مماثل في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، وآخر في مديرية الدريهمي، وتمكن من أسر أحد القيادات الحوثية ويدعى عبدالله عبدوه.

من جهة ثانية، حذرت مصادر قبلية في مديريتي كشر وقارة في محافظة حجة، من أن المدنيين يتعرضون لإبادة جماعية على أيدي مليشيا الحوثي، وأكدت أن الارهابيين الحوثيين أعدموا مدنيين بشكل متعمد بينهم نساء وأطفال داخل منازلهم كما فجروا 5 منازل معظمها تعود ملكيتها لزعماء قبليين في منطقة العبيسة، وأحرقوا 27 «وايت ماء» ودمروا عددا من المزارع. وذكرت المصادر أن القبائل تمكنت خلال الساعات الماضية من استعادة عدد من الجبال الإستراتيجية التي فقدتها في العبيسة بعد معارك عنيفة، بالإضافة إلى مركز مديرية كشر ونجحوا في كسر الهجوم على المناطق الممتدة من سودين وحتى منطقة مزرعة.