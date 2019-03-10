شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير الصحة التونسي بعد وفاة 11 رضيعا في مستشفى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تونس (رويترز) ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية إن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال اليوم السبت بعد وفاة 11 رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في مستشفى بالعاصمة. ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية إن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال اليوم السبت بعد وفاة 11 رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في مستشفى بالعاصمة. وأضافت أن وزارة الصحة وممثلي الادعاء بدأوا تحقيقا لمعرفة سبب وفاة الأطفال التي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم.



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