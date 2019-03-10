شكرا لقرائتكم خبر عن ازدواجية الإخوان.. 5 جرائم ارتكبها "السلطان العثمانى" وتجاهلتها الجماعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ازدواجية شديدة تظهر عليها جماعة الإخوان، فى التعامل مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث تتعمد الجماعة الصمت تماما عن كافة الجرائم التى يرتكبها الرئيس التركى ونظامه، حيث يستعرض ”الخليج 365” أبرز تلك الممارسات الصادرة من النظام التركى وصمت عنها التنظيم.
ومن ذلك السماح بممارسة الدعارة وتقنينها فى تركيا انتهاكات فى الانتخابات الرئاسية التركية وهجوم رجال أردوغان على معارضيه تفاقم أعداد المعتقلين من معارضة أردوغان فى سجون تركياالسماح للشواذ بممارسة عاداتهم والسماح لهم بتنظيم مظاهرات فى شوارع إسطنبولجرائم أردوغان وجيشه فى سوريا وارتكابه مجزرة فى عفرين.
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