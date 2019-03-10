شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البرلمان يناقش تقريرا حول مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تقرير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتقرير آخر حول إصدار قانون الملاحة الداخلية.

وكما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية على رأسها تقرير عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربى والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتى حسابى.

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