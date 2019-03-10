​محافظ الوادي الجديد: 6ر34 مليون جنيه متحصلات فحص تقنين وضع اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة- أ ش أ:

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن إجمالي الطلبات التي تلقتها المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي واضعي اليد بلغت ٤٩٤٥ طلبا على مستوى المحافظة، بإجمالي المتحصلات لطلبات الفحص والمعاينة والتعاقدات بلغ 6ر34 مليون مليون جنيه حتي الآن.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل حاليا على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة، وإزالة كافة المعوقات أمام الراغبين في التقنين، وأكد الزملوط أنه تم التأكيد على المتابعة المستمرة لملف التقنين وفقا لخطة العمل المحددة، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتخلفين بعد استيفاء الانذارات الموجهة إليهم، حماية لأملاك الدولة وحفاظا علي حق الشعب.

وفي سياق أخر أكد الزملوط أن المحافظة أطلقت خدمة الشباك الواحد بكافة المراكز لسرعة إنهاء الاجراءات والقضاء على الروتين، لافتا إلى أن هناك حوافز عديدة تم طرحها للمزارعين والمستثمرين لتشجيعهم على تقنين اوضاعهم وعدم التعدى علي الأراضي.