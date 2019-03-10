محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، تأكيد وزارة الداخلية الجزائرية، على استمرار استعداداتها للانتخابات الرئاسية القادمة. و واصلت حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة الفرنسية، مظاهراتها الأسبوعية للسبت الـ 17 على التوالي، حيث أخذت أشكالا جديدة من الاحتجاجات في محاولة للتصدي لانخفاض أعداد المشاركين في تلك الفعاليات.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: الداخلية الجزائرية تبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية في موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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