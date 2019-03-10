بعد وفيات غامضة لرضع.. استقالة وزير الصحة التونسي

ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية، أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال السبت بعد وفاة 11رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في مستشفى بالعاصمة. وأضافت أن وزارة الصحة وممثلي الادعاء بدأوا تحقيقا لمعرفة سبب وفاة الأطفال التي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم. ويشكو التونسيون من تراجع الخدمات التي تقدمها الدولة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 التي أدت إلى حدوث تحول ديمقراطي في تونس، ولكن دفعت البلاد إلى أزمة اقتصادية. ويقول منتقدو الحكومة إن القطاع العام يعج بالفساد.

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