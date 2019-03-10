قنصل عام لبنان بجدة يفتتح عرض أول فيلم لبناني مشاركة للفرنكوفونية

مراسلة السعودية- ليندا سليم افتتح قنصل عام لبنان علي قرانوح عرض أول فيلم لبناني في القنصلية العامة في إطار المشاركة في نشاطات شهر الفرنكوفونية لإبراز انتاج لبنان السينمائي المميز وتعزيز التواصل مع الجاليات الناطقة نشاطات شهر الفرنكوفونية لإبراز انتاج لبنان السينمائي المميز وتعزيز التواصل مع الجاليات الناطقةبالفرنسية. وقد حضر كل من مدير عام وزارة الثقافة والإعلام السعودي ورئيس غرفة مكة المكرمة وقنصل عام فرنسا وعدد كبير من رواد النشاطات الثقافية في جدة ⁦.



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