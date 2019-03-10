الحوثيون يعدمون رئيس فرع «المؤتمر» في كُشَر ونجله

صنعاء (الاتحاد)

أعدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، أمس السبت، رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في مديرية كُشَر بمحافظة حجة، وفجرت أكثر من 20 منزلاً لقيادات قبلية مناوئة لها، وذكرت مصادر قبلية في كُشَر أن ميليشيات الحوثي أعدمت رئيس فرع «المؤتمر» في المديرية، الشيخ محمد حمود العمري، ونجله رمياً بالرصاص وأمام أسرتهما، مشيرة إلى أن الشيخ العمري أحد أبرز وجهاء قبائل حجور التي تواجه عدوان ميليشيا الحوثي ضد قبائل حجور وأهالي كُشَر منذ أواخر يناير الماضي.

والعمري أيضاً واحد من عدد من زعماء قبائل حجور تعاهدوا، الجمعة، على الاستمرار في محاربة ميليشيات الحوثي بعد سيطرتها الخميس على منطقة العبيسة وعدد من القرى شرقي المديرية، وفجرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في غضون 24 ساعة ماضية، أكثر من 20 منزلاً لقيادات قبلية ومواطنين في كُشَر في سياق أعمالها الانتقامية من المواطنين والقبائل في محافظة حجة.

من جانب آخر، كشفت مصادر نقابية في شركة كمران للصناعة والاستثمار أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بعملية نهب ممنهجة لإيرادات الشركة التي تعد إحدى أهم الشركات الوطنية الحكومية في اليمن. وأطلقت نقابة موظفي الشركة بيان استغاثة أخيراً وعاجلاً من أجل إنقاذ الشركة من السقوط إلى الهاوية والإفلاس في ظل إدارة القيادات الحوثية التي تم تعيينها عقب انقلابهم على السلطة، موضحاً أن تلك القيادات تمارس أعمال فساد ونهب منظمة دون إي حسيب أو رقيب.

وبحسب بيان النقابة، فإن شركة كمران تمر بوضع كارثي منذ تعيين القيادات الانقلابية على رأس الشركة، موضحاً أن هناك تدميراً ونهباً منظماً لإيرادات الشركة التي تقدر بملايين الريالات، وقال مصدر في النقابة: إن القيادات الحوثية التي تسلطت على الشعب اليمني تحت شعارات زائفة وكاذبة باتت اليوم تمارس كافة أشكال الفساد والنهب المنظم والتدمير الممنهج، موضحاً أن الميليشيات قامت باستنزاف إيرادات الشركة وتسخيرها لصالحها في الوقت الذي حرمت موظفي الشركة من مرتباتهم ومستحقاتهم المشروعة.

.. ويحرمون أهالي تعز من مياه الشرب

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية للأسبوع الثاني على التوالي قطع مياه الشرب عن أهالي مديرية المواسط في محافظة تعز، وسط البلاد ضمن حصارها الخانق الذي تمارسه بحق المواطنين وإخضاعهم لسلطتها.

وأفاد مصدر محلي أن الميليشيات قامت بمنع ضخ مياه الشرب من مشروع المياه في مديرية المواسط بهدف الضغط على الأهالي وإجبارهم على الخضوع لسيطرتهم ودفع الإتاوات والجبايات التي تفرضها بصورة متكررة، مضيفا أن الميليشيات الحوثية قامت بإجبار ملاك المحلات التجارية على إغلاقها بالقوة في سوق الزبيرة ومطالبتهم بدفع 4 ملايين ريال مقابل فتح السوق المركزي.

وأضاف المصدر، أن المواطنين والأهالي في المديرية يشكون من نفاد المواد الغذائية والأدوية وسط تحذيرات من كارثة حقيقية خصوصا مع انعدام الخدمات الصحية وتضييق الحصار عليها من قبل الحوثيين.