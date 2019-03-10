سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر أمس غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع لحركة حماس بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إنه تم استهداف مواقع تدريب تتبع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارات تسببت بأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وجاءت الغارات بعد إعلان إسرائيل سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في جنوب أراضيها دون إصابات أو أضرار.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: إنّ «طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت عدة أهداف عسكرية في مجمع لحماس في جنوب قطاع غزة وأنفاقاً تحت الأرض في شمال قطاع غزة»، وأضاف البيان، إن «الضربات جاءت ردا على قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية»، إضافة إلى «بالونات تحمل مواد متفجرة» ومحاولات تدمير «البنى التحتية الأمنية»، ومساء الجمعة، أشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، أكّد أنّها سقطت في أرض خلاء.

وقال مصدر أمني فلسطيني: إنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت «موقع الشرطة البحرية (تديرها حماس) في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وموقع في حي الزيتون، وموقع في منطقة جحر الديك وموقعين في دير البلح وخان يونس أسفرت عن أضرار كبيرة من دون أن نبلغ عن وقوع إصابات».

إلى ذلك، شيع الفلسطينيون أمس، في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، فتاة استشهدت بنيران إسرائيلية في يناير الماضي واحتجزت إسرائيل جثتها لأكثر من شهر.

وسلمت الدولة العبرية جثة الفتاة سماح مبارك (16 عاما) عند معسكر إسرائيلي قريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.وقتلت سماح مبارك أواخر يناير برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز شرق مدينة القدس بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن، بحسب ما زعم الجيش الإسرائيلي حينها. وشارك في التشييع عشرات من الفلسطينيين، فيما لف جثمان الفتاة بالعلم الفلسطيني.